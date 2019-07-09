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Rusya’da cezaevine İHA ile cep telefonu sokmaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Rusya’da cezaevine cep telefonu sokmaya çalışırken tespit edilen insansız hava aracı (İHA) etkisiz hale getirildi.Rusya’nın Sverdlovsk Oblastı’nda bulunan Nijniy Tagil şehrinde bir cezaevinde bazı mahkumların cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Rusya’da cezaevine İHA ile cep telefonu sokmaya çalıştılar

Rusya’da cezaevine cep telefonu sokmaya çalışırken tespit edilen insansız hava aracı (İHA) etkisiz hale getirildi.
Rusya’nın Sverdlovsk Oblastı’nda bulunan Nijniy Tagil şehrinde bir cezaevinde bazı mahkumların cep telefonu kullandığı tespit edildi. Cezaevlerinde yasak olan cep telefonlarının nereden sokulduğu konusunda araştırmalar derinleştirildi. Bir güvenlik polisinin güvenlik kamerasından tespit ettiği görüntülere göre bir kişinin cezaevi dışarısından ucuna paket bağlayarak cezaevi içerisine bir insansız hava aracı (İHA) gönderdiği anlaşıldı. Bunun üzerine İHA, görevliler tarafından jammer olarak bilinen sinyal bozucular ile etkisiz hale getirilerek cezaevi avlusunda ele geçirildi.
İHA’nın ucuna bağlanmış poşette içinde sim kartı olan 4 adet cep telefonu ele geçirildi. İHA ile cezaevi içerisine cep telefonu gönderen kişiler ise tespit edilemedi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, mahkumların ve gardiyanların ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rusya’da cezaevine İHA ile cep telefonu sokmaya çalıştılar

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