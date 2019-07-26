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Rusya’da çocuk parkında 20 bıçak darbesiyle cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Rusya’da çocuğunu parka götüren kadın oturduğu bankta saldırıya uğradı.

Rusya’da çocuğunu parka götüren kadın oturduğu bankta saldırıya uğradı. 20 yerinden bıçaklanan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Noginsk bölgesinde bulunan Lesnaya Caddesi’nde 4 yaşındaki kız çocuğunu parka götüren Natalya B., bir banka oturdu. Çocuğunu izleyen 25 yaşındaki annenin arkasından yaklaşan şapkalı şahıs, bir anda kadının yanına oturdu. Artem S. (38) adlı şahıs kadının sırtından tutarak cebinden çıkardığı bıçakla kadını bıçakladı. Saldırgana direnemeyen kadın bir süre sonra yere yığıldı. Bu sırada parkta oyun oynayan çocuklar korkuyla kaçışmaya başladı. Büyük paniğin yaşandığı parkta aileler de çocuklarını kucaklarına alıp kaçmaya çalıştı.

Evlilik teklifini reddetti diye
Moskova Savcılığının olayla ilgili yaptığı ilk araştırmada, genç kadının bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten bir kız çocuğu olduğu, bir süre sonra eşinden ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan bu ayrılıktan sonra Artem S. ile kısa süreli ilişki yaşayan kadının şahsın evlilik teklifini reddederek ilişkisini bitirdiği öğrenildi.
Cinayeti reddedildiği için işlediği değerlendirilen zanlı, parktan 50 kilometre uzakta polisten kaçarken yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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