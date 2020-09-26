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Rusya’da çocuklara kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 18:52 | Son Güncelleme

Rusya’da denizde yüzdükten sonra aileleriyle birlikte plajdan çıkan çocuklara yolun karşısına geçerken kamyon çarptı.

Rusya’da çocuklara kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Rusya’da denizde yüzdükten sonra aileleriyle birlikte plajdan çıkan çocuklara yolun karşısına geçerken kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, biri yoğun bakıma alındı, diğeri ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anı ise kamyonda bulunan araç kamerasına anbean yansıdı.

Rusya’nın Primorski bölgesindeki Fokino kentinde bulunan Japon Denizi’nde bir aile yüzdükten sonra evlerine dönmek için plajdan ayrıldı. Dönüşte yolun karşısına geçmek isteyen aileye bir araç yol verirken, arkadan gelen yük kamyonu aileyi fark etmedi. Kamyonu fark eden 2 kadın ve 3 çocuk koşmaya başlarken, 3 çocuk kamyonun altında kaldı. Kadınlar kazadan son anda kurtulurken, 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Diğer çocuklardan 1’i yoğun bakıma alınırken, diğeri ise küçük sıyrıklarla kazadan kurtuldu. Olay anı ise kamyonda bulunan araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı
Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bakanlık, 48 yaşındaki kamyon şoförünün gözaltına alındığını ifade ederken, şoförün kaza anında alkollü olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, kaza ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ve soruşturma bitene kadar kamyon şoförünün gözaltında tutulacağını aktardı.

Rusya’da çocuklara kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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