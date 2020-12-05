Rusya'da Corona Aşısı Programı Başladı

Sağlık Bakanı Mikhail Murashko’nun hafta başında Birleşmiş Milletler’e yaptığı açıklamalara göre, ülkede risk grupları arasında şu ana kadar 100 binden fazla kişiye Sputnik V aşısı yapıldı.

Rus Doğrudan Yatırım Fonu’nun Direktörü Kirill Dmitriev de BBC haber ajansına verdiği röportajda, aşı programının açıklanmasının ardından ilk beş saat içinde risk grubundan en az 5 bin kişinin isimlerini listeye yazdırdığını söyledi. Dmitriev’in açıklamalarına göre Rusya’da bu ay içinde 2 milyon kişinin Corona aşı olması hedefleniyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ülke genelinde gönüllü aşı programının gelecek hafta başlatılması için talimat verdi. Putin ayrıca önümüzdeki birkaç gün içinde Rusya’da 2 milyon doz aşının üretiminin tamamlanmış olacağını belirtti.

Söz konusu grup arasında ilk sırada gelenler doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, öğretmenler ve sosyal hizmet alanında görev yapanlar.

Rusya, Corona virüsüne karşı geliştirilen Sputnik V aşısının dağıtımını başlattı. Ülkede Corona virüsüne karşı mücadelenin yürütülmesiyle görevlendirilen ekipten yapılan açıklamaya göre aşı ilk olarak ülke genelinde 70 klinikte, virüse en fazla maruz kalanlara yapılacak.

Aşı için yaş sınırı en fazla 60 olarak belirlenirken hamile kadınlarla daha önceden kronik rahatsızlıkları olanlara ve son iki hafta içinde solunum yolu rahatsızlığı geçirenlere de aşı yapılmayacak.

Rusya’da Sputnik V aşısı ve Vector Enstitüsü’nün aşısı olmak üzere Corona virüsüne karşı iki aşı geliştirildi. Her ikisinin de deney aşamaları tamamlanmadığından birçok uzman ve bilim dünyasından araştırmacılar Rusya’nın aşı programını başlatma kararına tepkili.

21 gün arayla iki doz yapılan aşıyı olanlara 42 gün boyunca halka açık alanlardan uzak durmaları ve alkol ve ilaç alımını bir süre kesmeleri tavsiye edildi.

Dünyada en fazla vaka sayısı görülen ülkeler arasında dördüncü sırada yer alan Rusya’da son verilere göre 2 milyon 400 binden fazla kişide Corona virüsü tespit edildi.

Başkent Moskova da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde ikinci dalganın devam etmesi nedeniyle kısıtlamalar yeniden devreye sokuldu.

