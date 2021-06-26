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Rusya'da Corona Ölümleri Bu Yılın En Yüksek Rakamına Ulaştı

26.06.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da 2021 yılının Corona virüsü enfeksiyonu kaynaklı en yüksek can kaybı yaşandı. Yeni vaka sayılarının hızla artışa geçtiği ülkede son 24 saat içinde 619 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Rusya'da Corona Ölümleri Bu Yılın En Yüksek Rakamına Ulaştı

Rusya’da 2021 yılının Corona virüsü enfeksiyonu kaynaklı en yüksek can kaybı yaşandı. Yeni vaka sayılarının hızla artışa geçtiği ülkede son 24 saat içinde 619 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ulusal Virüsle Mücadele Görev Gücü’nün yaptığı açıklamaya göre, bu rakam, 24 Aralık 2020 tarihinden bu yana Corona virüsüne bağlı olarak bir gün içinde yaşanan en fazla can kaybı.

Yetkililer açıklamada, son 24 saat içinde tespit edilen yeni Corona virüsü vakası sayısının da 21 bin 665 olduğunu belirtti. Bu, bir önceki günden 1300 kişi daha fazla; 1 Haziran’da tespit edilen yeni vaka sayısının da iki katının üzerinde.

Tespit edilen yeni vakaların üçte birinden fazlasına başkent Moskova’da rastlandı. Güncel verilere bağlı olarak yetkililer Moskova’da yeni kısıtlamaları devreye soktu. Başkentte Pazartesi günü itibariyle restoran ve kafelere sadece aşı olduğunu ya da kısa süre önce yapılan Corona virüsü testinin negatif çıktığını belgelerle gösterebilenler girebilecek.

Ülkede sekiz farklı bölgede, belirli sektörlerde çalışanlara aşı olma zorunluluğu getirildi.

144 milyonun üstünde nüfusu olan Rusya’da pandeminin başladığından bu yana kayıtlara geçen Corona virüsü enfeksiyonu vaka sayısı 5 milyon 300 binin üzerinde. Virüs nedeniyle yaşanan can kaybı da 130 bini aştı.

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