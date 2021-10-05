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Rusya'da COVID-19 Kaynaklı Rekor Can Kaybı

05.10.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da dün, Corona virüsü salgınının başından bu yana bir günde en fazla can kaybı yaşanan gün olarak kayda geçti. Ülkede son 24 saatte, 895 kişi COVID-19 rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya’da dün, Corona virüsü salgınının başından bu yana bir günde en fazla can kaybı yaşanan gün olarak kayda geçti. Ülkede son 24 saatte, 895 kişi COVID-19 rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Dün ülke genelinde 25 bin 110 kişide de COVID-19 virüsü tespit edildi. Hem vaka sayılarının yüksek seyretmesi hem de ölüm sayılarının rekor düzeylere ulaşması nedeniyle Rusya’da yeniden kısıtlamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Yetkililer halka aşı yaptırmalarına yönelik çağrılarını da sürdürüyorlar. Rusya, Corona virüsü salgınına karşı kendi üretimi olan Sputnik-V aşısını uyguluyor. Rusya ayrıca salgına karşı aşı geliştirdiğini duyuran ilk ülke olmuştu.

Rusya’da salgının başından bu yana yeni tip Corona virüsü COVID-19 nedeniyle resmi verilere göre 211 bin 696 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde bugüne kadar 7 milyon 637 bin 427 vaka tespit edildi.

Rusya, dünyada en çok vaka görülen ülkeler sıralamasında Türkiye’nin hemen önünde 5. sırada yer alıyor. Salgın nedeniyle en fazla can kaybı görülen ülkeler sıralamasında da Rusya yine 5. sırada bulunuyor. Her iki sıralamada da listenin başında ABD bulunuyor. ABD’de bugüne dek 44 milyondan fazla vaka tespit edilirken 720 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Dünya genelinde görülen toplam vaka sayısı da 236 milyonu aştı. Bugüne dek salgın nedeniyle resmi verilere göre 4 milyon 900 bine yakın kişi de hayatını kaybetti. Ancak uzmanlar gerçek rakamların bunun çok daha üzerinde olabileceğine dikkat çekiyorlar.

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