Rusya'da COVID-19 Salgını Kabusu Sürüyor

Rusya bir türlü hızını kesemediği Corona virüsü salgınını yeni kapanmalarla durdurmaya çalışırken ülkede salgın nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları da rekor üzerine rekor kırıyor. Uzunca bir süredir Rusya’da her gün binden fazla kişi yeni Corona virüsü COVID-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

Salgın nedeniyle ülkedeki hastanelerde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkede 12 bölgedeki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşandığını ve eğer takviye edilmezse birçok hastanede en fazla iki günlük oksijen kaynağı kaldığını söyledi.

Sağlık Bakanı, az sayıda bölgedeyse salgında yavaşlama görüldüğünü ifade etti. Bakan, aşı yaptıran kişilerin hastalığa yakalanma oranlarının son derece düşük olduğuna da dikkat çekti.

Rusya Sağlık Bakanı’nın verdiği bilgiye göre ülkede şu ana kadar 62 milyondan fazla kişi ilk doz aşısını yaptırdı. Ülkede 145 milyona yakın kişi yaşıyor. Rusya, salgına karşı kendi geliştirdiği Sputnik V aşısını kullanıyor.

