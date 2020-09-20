HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da çukura düşen karacayı yaşlı çift kurtardı

Rusya’da çukura düşen karacayı yaşlı çift kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Rusya’da eski bir maden çukuruna düşen karacayı fark eden yaşlı çift tüm tehlikeye rağmen karacayı çukurdan çıkardı.Rusya’nın Ekaterinburg kentinde yaşlı çift Tümen yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

Rusya’da çukura düşen karacayı yaşlı çift kurtardı

Rusya’da eski bir maden çukuruna düşen karacayı fark eden yaşlı çift tüm tehlikeye rağmen karacayı çukurdan çıkardı.
Rusya’nın Ekaterinburg kentinde yaşlı çift Tümen yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Çiftin yürüyüşleri sırasında yakınlarından gelen ses üzerine harekete geçti. Bu sırada eski bir maden çukuru olduğu anlaşılan çukurun içine küçük bir karacanın düştüğünü fark eden çift hemen yardıma koştu. Yaşlı adam risklere rağmen derin çukura girerken yaşlı eşi ise o anları görüntülemeye başladı. Yaşlı adamın kuyuya inmesiyle panikleyen karaca çukurdan kurtulmaya çalışırken yaşlı adam karacanın korkusunu atması ve kendisine alışması için uzun bir süre bekledi. Yaşlı adam bir süre sonra yavru karacayı kucaklayarak çukurdan dışarıya bırakmaya çalıştı. Oldukça zorlanan yardımsever adam amacına ulaşarak karacayı düştüğü çukurdan kurtardı. Çukurdan kurtulan karaca ise bir anda ormana koşarak kuyudan uzaklaştı. Çiftin karacayı kurtarma operasyonu sosyal medyada paylaşılırken yaşlı çiftin karacayı kurtarma anlarına dair görüntüler kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Bankaların çalışma saatleri değişti!Bankaların çalışma saatleri değişti!
En Çok Okunan Haberler
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Malatya'da deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)
Malatya'da korkutan deprem
Zonguldak'taki iki kişinin ölümünde yeni gelişme! Yeni cinayet planı yaparken yakalandılar
Zonguldak'taki iki kişinin ölümünde yeni gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.