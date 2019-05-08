Rusya’da dağcıların üstüne çığ düştü : 7 ölü

Rusya Federasyonu’na bağlı Sibirya bölgesinde yaşanan çığ felaketinde, 7 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, olayın 6 Mayıs Pazartesi yaşandığı ancak dağcılarla herhangi bir şekilde iletişim kurulamadığı için detayların bugün gün yüzüne çıktığı ifade edildi. Novosibirsk şehrinden, Sibirya dağlarına çıkan 9 dağcıdan sadece 2 kadın kurtulurken durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Rusya Federasyonu’na bağlı birimlerce olay yerine ekiplerin gönderildiği bildirildi.
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