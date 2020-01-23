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Rusya’da Dağıstan’ın En Büyük Yüzme Havuzunda Kadınlara Yasak 

23.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Rusya’da Müslümanların çoğunlukta olduğu Kuzey Kafkasya bölgesindeki Dağıstan’ın en büyük yüzme havuzuna kadınların girmesi yasaklandı. Mali nedenlerden dolayı böyle bir karar aldıklarını söyleyen işletme sahiplerine hak savunucuları ve aktivistlerden tepki yağdı

Rusya’da Dağıstan’ın En Büyük Yüzme Havuzunda Kadınlara Yasak 

Rusya’da Müslümanların çoğunlukta olduğu Kuzey Kafkasya bölgesindeki Dağıstan’ın en büyük yüzme havuzuna kadınların girmesi yasaklandı. Mali nedenlerden dolayı böyle bir karar aldıklarını söyleyen işletme sahiplerine hak savunucuları ve aktivistlerden tepki yağdı.

Rusya’ya bağlı özerk Dağıstan bölgesinin başkenti Mahaçkale yakınlarında yer alan Anzhi Arena yüzme havuzu tesisi, uygulamalarındaki değişiklik kararını sosyal medya platformu Instagram üzerinden duyurdu.

Tesisin yetkilileri, daha önceki uygulamalarında Cuma günleri havuzun kadınlara açık olduğunu ama çok az talep gelmesi nedeniyle havuza girişin kadınlara tamamen kapatılmasının mali açıdan daha uygun olacağı görüşüne vardıklarını açıkladı.

Kararla ilgili açıklamanın yayılmasıyla beraber, sosyal değerlerin gelenekselliğe ve İslam’a dayandığı bölgenin sakinleriyle, çoğunlukla daha liberal görüşlerin yaygın olduğu Avrupalı Ruslar arasında sosyal medya üzerinden hararetli tartışmalar çıktı.

Kadınlar savcılığa şikayette bulundu

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nden üç kadın da bölge savcılığına başvurarak tesis yetkililerini anayasayı ihlal ettiklerini, cinsiyet odaklı ayrımcılık yaptıklarını ileri sürdü.

Şikayet dilekçesinin bir örneği, kadın hakları üzerinde çalışmalar yapan Hak İnisiyatifi Programı’ndaki avukatlardan Olga Gnezdilova tarafından kamuya açık bir şekilde paylaşıldı.

Şikayet dilekçesine imza atanlardan biri olan, kadın haklarına odaklı bir yayın kuruluşunun baş editörü Svetlana Anokhina kamusal alanlarda cinsiyete dayalı ayrımcılığın yükselişte olduğuna dikkat çekti. Kendisi de Mahaçkale’de yaşayan Anokhina, “Bir kız evladım var burada ve onun da üç kızı var. Öfkeliyim çünkü onların hayatı için endişeleniyorum. Onların kadınlara ayrılmış özel bir varoşta yaşamasını istemiyorum” dedi.

Eski bir profesyonel yüzücü olan ve tesiste de yüzme öğretmenliği yapan 31 yaşındaki Fatima Abdülhalimova eğitim verirken havuzu kullanamayacağına dikkat çekti. Abdülhalimova, mesele mali ise eskiden olduğu gibi neden karma günlere dönülmediğini de sordu ve “Sanırım bu dinle ilgili bir karar. Çünkü buraya birçok dindar adam geliyor” diye konuştu.

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