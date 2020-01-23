Rusya’da Dağıstan’ın En Büyük Yüzme Havuzunda Kadınlara Yasak 

Rusya’da Müslümanların çoğunlukta olduğu Kuzey Kafkasya bölgesindeki Dağıstan’ın en büyük yüzme havuzuna kadınların girmesi yasaklandı. Mali nedenlerden dolayı böyle bir karar aldıklarını söyleyen işletme sahiplerine hak savunucuları ve aktivistlerden tepki yağdı.

Rusya’ya bağlı özerk Dağıstan bölgesinin başkenti Mahaçkale yakınlarında yer alan Anzhi Arena yüzme havuzu tesisi, uygulamalarındaki değişiklik kararını sosyal medya platformu Instagram üzerinden duyurdu.

Tesisin yetkilileri, daha önceki uygulamalarında Cuma günleri havuzun kadınlara açık olduğunu ama çok az talep gelmesi nedeniyle havuza girişin kadınlara tamamen kapatılmasının mali açıdan daha uygun olacağı görüşüne vardıklarını açıkladı.

Kararla ilgili açıklamanın yayılmasıyla beraber, sosyal değerlerin gelenekselliğe ve İslam’a dayandığı bölgenin sakinleriyle, çoğunlukla daha liberal görüşlerin yaygın olduğu Avrupalı Ruslar arasında sosyal medya üzerinden hararetli tartışmalar çıktı.

Kadınlar savcılığa şikayette bulundu