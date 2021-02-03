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Rusya’da dev fabrika yangını

03.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki bir fabrikada çıkan yangın tüm binayı sardı.

Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki bir fabrikada çıkan yangın tüm binayı sardı. Yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 3 itfaiyeciye ulaşılamıyor.
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde otomobil parçaları üreten bir fabrikanın depo bölümünde yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangın bir süre sonra fabrikanın tamamını sardı. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yangına müdahale eden ilk itfaiye ekibinden 3 kişi fabrikanın içine girerek söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada fabrika çatısının çökmesiyle birlikte itfaiyeciler alevlerin içinde kaldı. Yaşanan olay üzerine kurtarma ekipleri içeri girerek alevlerin arasında kalan itfaiye ekiplerini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiyecilerden 3’ü ile iletişimin kesildiği bildirildi.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınına derhal müdahale edildiği, ancak fabrikadaki oksijen tüplerinin patlamasıyla birlikte yangının büyüdüğünü ve müdahalenin zorlaştığı belirtildi.
Fabrikanın 3 bin 500 metrekarelik alanının tamamen kül olduğu açıklandı.

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