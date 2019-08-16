Rusya’da diplomasını alan 88 nükleer enerji mühendisi, Akkuyu’da istihdam edildi

Zorlu bir eğitim sürecinden geçiyorlar

Memiş, Rusya serüveninin gazete ilanını görmesiyle başladığını belirterek, "6 buçuk yıllık serüvenim gazetede ilanı görerek başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi fizik mühendisliği okuyordum. İlanı gazetede gördüm ve başvurdum. Yazılı ve sözlü mülakatlar oldu. Bu mülakatlardan sonra binlerce kişinin arasından seçildik. 6 buçuk yıllık eğitim aldıktan sonra çalışma hayatımıza başladık. Şuanda stajdayız.

Ben Türkiye’de özellikle mühendis olmak isteyen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çünkü dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde bu eğitimi almak inanılmazdı. Ülkemiz için açılacak santraldeki insanların başını çekmek de keza öyle" dedi.

Memiş, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü’nde (MEPhI) Nükleer Mühendislik eğitimi almak için yazılı sınav ve mülakatta binlerce kişiyi geçtikten sonra bir sene hazırlık, dört yıl mühendislik eğitimi, bir buçuk sene yüksek lisans, bir ile üç yıl arasında da uzmanlık eğitiminden geçmiş olacaklarını hatırlattı.

Stajdan sonra Mersin Akkuyu NGS’de görev alacaklarını kaydeden Memiş, "Burada şuan 5 kişiyiz. Ama arkadaşlarımız devamlı dönüşümlü olarak gelecek buraya. İlk başta biraz uyum sıkıntımız oldu ama çabuk geçti. Buradaki öğretmenlerimiz bize karşı çok anlayışlı davrandı. Rus eğitim sisteminde okuyup birşey öğrenmemek gibi bir şansınız yok. Rus eğitim sistemi zor bir eğitim sistemi. Yol biraz zorlu bir yol, ama başardık" diyerek sevincini paylaştı.