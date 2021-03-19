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Rusya’da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı

19.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Khimki şehrinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Khimki şehrinde 9 katlı bir binanın 8.

Rusya’da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya’nın Khimki şehrinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Khimki şehrinde 9 katlı bir binanın 8. katında bulunan bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 8. ve 9. katlardaki dairelerin duvarları yıkıldı. Patlama sonrası binadan alevler yükselirken, alevler 2 katı da sardı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. Bina sakinlerinin bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise kurtarma ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkabildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar da büyük hasar görürken, Rus itfaiyesi alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf harcadı. Kurtarma ekipleri ise yangının bulunduğu katlara girerek molozların altında kalanları kurtarmaya çalıştı.

Molozlar altından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Dairelerde 1’i çocuk toplam 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, sağlık durumlarının kritik olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yaralılar çıkarıldıktan sonra molozların altında 1’i bebek olmak üzere 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiği, ancak patlamadan sonra yangının büyümesi ile moloz altında kalan kişilerin kurtarılmasının güçleştiği belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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