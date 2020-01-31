HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

Rusya’da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Rusya’da bir bebeğin normal doğumunu sezeryana çeviren doktorlar hata yaparak bebeğin yüzünü neşterle kesti.Rusya’da doğum esnasında bir bebeğin yüzü doktorlar tarafından yanlışlıkla neşterle kesildi.

Rusya’da bir bebeğin normal doğumunu sezeryana çeviren doktorlar hata yaparak bebeğin yüzünü neşterle kesti.
Rusya’da doğum esnasında bir bebeğin yüzü doktorlar tarafından yanlışlıkla neşterle kesildi. Rusya’nın Çelyabinsk Bölgesi’nde bulunan Kiştim şehrinde 19 yaşındaki anne Daria Kadochnikova’nın doğum sancıları tuttu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç anne için doğumhane hazırlandı. Doktorlar anne üzerinde yapılan ilk incelemede bebeğin normal doğum yapabileceğine karar verdi. Fakat doğum başlayınca işler ters gitmeye başladı. Çocuğun doğumu bir türlü gerçekleşmeyince doktorlar bu kez bebeğin sezaryen ile doğum yapılmasına karar verdi. Doktorlar her ne kadar çocuğun doğumunu gerçekleştirse de bir neşter darbesi ile bebeğin yüzünü kesti. Dünyaya gelen ve cinsiyeti kız olan çocuğa ilk müdahale doğduğunda hemen sonra gerçekleşti.

Doktorlar doğum sancısı çeken anneyi suçladı
Yüzündeki kanama durdurulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken doktorlar annenin kasıntıları nedeniyle neşter ile bebeğin yüzünün kesildiğini söyleyerek doğum sancıları çeken anneyi suçladı. Bebeğin ailesi ise doktorların yanlış müdahale uygulayarak normal doğumu gerçekleştiremediğini doğum öncesinde sağlıklı testlerin yapılmaması nedeniyle çocuğun zarar gördüğünü iddia etti. Bebeğin yüzündeki izin ömür boyu kalabileceği öğrenilirken Rusya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Adanalı dizisinin Pınar'ından olay itiraf! Hepsini tek tek anlattı Adanalı dizisinin Pınar'ından olay itiraf! Hepsini tek tek anlattı
Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandıKendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul’da Rus mafyasına büyük operasyon! Gözaltılar var

İstanbul’da Rus mafyasına büyük operasyon!

Ensar Vakfı'ndan Kızılay bağışıyla ilgili açıklama geldi

Ensar Vakfı'ndan tartışma yaratan bağışla ilgili açıklama

Elazığ'da ev kiraları iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

Fiyatlar iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

Tren raylarında baygın bulundu

Tren raylarında gören ekiplere haber verdi

Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı

Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı

Depremlerin, zemine göre binaları nasıl etkilediğini deneyle gösterdi

Deprem binaları böyle etkiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.