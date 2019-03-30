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Rusya'da "Dünya Saati" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 23:30 | Son Güncelleme

Rusya'da "Dünya Saati" etkinliği

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya Saati" etkinliği kapsamında bazı önemli yapıların ışıkları kapatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği Dünya Saati etkinliği çerçevesinde, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali, Bolşoy Tiyatrosu, Luzhniki Stadı'nın yanı sıra hükümet, parlamento binaları ve bazı parkların ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.

WWF Rusya Çevre Programları Müdürü Viktoria Elias, yaptığı konuşmada, Rusya'nın yaklaşık 800 şehrinde bu hareketin desteklendiğini söyledi.

Elias, doğanın korunması gerektiğini belirterek, "Bu etkinlik senede bir kez düzenleniyor. Umarım bütün sene doğayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

WWF tarafından 2007 yılında başlatılan ve her yıl düzenlenen etkinlikte, dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıtların, yapıların ve binaların ışıkları bir saatliğine kapatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Saati Ruysa

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