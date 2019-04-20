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Rusya’da elektrik direği sokaktaki kadının üzerine yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Rusya’da bir elektrik direği, çalışma yapıldığı sırada sokaktaki kadının üzerine yıkıldı.Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde bir sokakta elektrik arızası meydana geldi.

Rusya’da bir elektrik direği, çalışma yapıldığı sırada sokaktaki kadının üzerine yıkıldı.
Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde bir sokakta elektrik arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle elektrik şirketine haber verildi. Elektrik şirketi tarafından arızanın gerçekleştiği sokağa bir teknisyen gönderildi. Teknisyen sokaktaki bir direkte tellerden birinin koptuğunu gözlemleyince direğe çıkmaya karar verdi. Direğe çıkan teknisyen telleri tekrar bağlamaya başladığı sırada ağaç direk ağırlığa fazla dayanamadı. Kökünden çürük olduğu öğrenilen direk üzerindeki teknisyenle birlikte aniden yıkıldı. Direk, evinin önündeki köpeğiyle meşgul olan yaşlı kadının üzerine devrildi. Kadının ağır yaralı olduğunu gören komşusu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının beyin travması geçirdiği ve vücudunun bazı kısımlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Kadın yoğun bakıma alındı.
Olayda kadının yanındaki köpek ise ezilmekten kaçarak kurtuldu.
Elektrik şirketi tarafından elektrik direğinin sağlam olup olmadığını kontrol etmediği gerekçesiyle teknisyen hakkında soruşturma başlatıldı.

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