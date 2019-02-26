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Rusya’da elektrik direğine çarpan otobüs ortadan ikiye ayrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da elektrik direğine çarpan bir otobüs ortadan ikiye ayrıldı.Başkent Moskova’da Andropov Bulvarı üzerinde ilerleyen bir belediye otobüsü aynı istikamete doğru giden bir otomobille çarpıştı.

Rusya’da elektrik direğine çarpan otobüs ortadan ikiye ayrıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da elektrik direğine çarpan bir otobüs ortadan ikiye ayrıldı.
Başkent Moskova’da Andropov Bulvarı üzerinde ilerleyen bir belediye otobüsü aynı istikamete doğru giden bir otomobille çarpıştı. Otobüs şoförü manevra yaparak otomobilden kurtuldu ancak yol kenarındaki elektrik direğine ön kısımdan çarptı. Hızla seyreden otobüs, sert bir şekilde direğe çarpmasıyla birlikte ortadan ikiye böldü. Otobüsün şoför kısmından başlayıp orta kısma kadar ayrılması ortaya korkunç görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Kazadan sonra olay yerine ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edilirken otobüs içerisinden çıkarılan 7 yaralı çevre hastanelere götürüldü.

4 kişi ağır yaralı
Kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan 7 kişiden 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gece yarısı olmasından dolayı otobüsün az yolcu taşıdığı için faciadan dönüldüğü anlaşılırken otobüs ve otomobil şoförünün gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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