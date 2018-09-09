Rusya’da Emeklilik Reform Planına Tepkiler Sürüyor

Cezaevindeki muhalif lider Alexei Navalny’nin destekçileri Rusya genelinde emekililik yaşını artıran planı protesto gösterilerinde biraraya geldi.

Navalny’nin Moskova’daki gösteriye katılması planlanıyordu ancak geçen ay protesto yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezası aldı. Navalny, tutuklanmasının protestolara katılımını önlemek amaçlı olduğunu kaydetmişti.

Buna rağmen Navalny’nin destekçileri planlandığı gibi protestolarına devam etti.

Navalny’nin destekçilerinden biri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “18 yıldır Putin ve hükümeti bütçeden çaldı ve anlamsız projelere harcadı. Şimdi para bitti ve emekililerden çalmak zorundayız” dedi.

Navalny, son yıllarda protesto gösterileri organize ettiği gerekçesiyle cezaevine girmişti.

Navalny’nin, Mart ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine mali suçları gerekçe gösterilerek katılmasına izin verilmemişti. Navalny, suçlmaları uydurma olarak nitelemişti.

Emklilik refrom planına yönelik protestolar üzerine Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin televizyondan halka seslenmiş ve planda yer alan kadınlarda emeklilik yaşının 63'ten 60'a indirileceğini kaydetmişti.

Ancak Putin'in bu açıklaması da protesto gösterilerine engel olmaya yetmemiş görünüyor.

