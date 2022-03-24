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Rusya’da enflasyon yüzde 14’ü aştı

24.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 14,5’e yükseldi ve son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Rusya’da enflasyon yüzde 14’ü aştı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus rublesinin değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki artış bunda büyük rol oynadı.

Rus rublesinin yıl içindeki değer kaybı yüzde 22 oldu. Bu da ülkeye ithal edilen malların fiyatlarında büyük artış yaşanmasına yol açtı.

Federal İstatistik Servisi'nin verilerine göre en yüksek fiyat artışı yüzde 37,1 ile şekerde görüldü.

Şeker hem gıdaları korumak hem de içki yapmak için kullanılıyor.

Soğan fiyatları da bazı bölgelerde yüzde 40,4'e varan seviyelerde artış gösterdi.

şeher

İngiltere, ABD ve AB bazı Rus bankalarına yaptırım uygulamaya başladı.

Rusya Merkez Bankası, yatırım fonları ve Maliye Bakanlığı da yaptırım kapsamında.

Rusya Merkez Bankası ise para biriminin değer kaybını önlemek için faizi iki katından yüksek bir seviyeye, yüzde 20'ye çekti.

Çok sayıda Batılı şirket de Rus pazarını terk etti. Bunun son örneği, dün Kitkat ve Nesquik gibi bazı markalarını Rusya'dan çekeceğini açıklayan Nestle oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Rusya'daki marketlerde şeker ve un almak için birbirleriyle yarışan tüketiciler görülüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoria Abramçenko ise "Şeker ve buğdayda kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek durumdayız" dedi ve ekledi:

"Panik alışverişi yapmanıza gerek yok. Herkese yetecek kadar mal var."

Rusya, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara benzer bir şekilde yanıt verdi. Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ve 12 yetkiliye yaptırım getirdi.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışını Ruble olarak yapmayı planladıklarını duyurdu.

Bunun Rus rublesinin değerini artırması bekleniyor.

Avrupa Birliği gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor.

Fakat mevcut sözleşmelerin çoğu euro cinsinden imzalanmış durumda ve bunların kolayca değiştirilmesi mümkün değil.

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