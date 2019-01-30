HABER

Rusya’da enkazın altından canlı kedi çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:00 | Son Güncelleme

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğalgaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından canlı papağandan sonra şimdide kedi çıkarıldı.Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık’ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğalgaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından canlı papağandan sonra şimdide kedi çıkarıldı.
Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık’ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Toplam 21 kişinin cesedinin çıkarıldığı binanın enkazından biri 11 aylık bebek olmak üzere toplam 15 kişi canlı olarak çıkarıldı. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sırasında dün bir papağanın canlı çıkarılmasından sonra bugünde bir kedi canlı olarak çıkarıldı. Hayvanlarında enkazın altından canlı çıkarılması ekipleri ve Rusları sevince boğdu. Kedinin veterinerler tarafından tedavi altına alındığı, vücudunda bulunan kanamaların durdurulduğu açıklandı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Takla atan kamyonette sıkışan 79 yaşındaki sürücüyü itfaiye kurtardıTakla atan kamyonette sıkışan 79 yaşındaki sürücüyü itfaiye kurtardı
Maçka Parkı'nda ağaçlık alandaki kulübe yandıMaçka Parkı'nda ağaçlık alandaki kulübe yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.