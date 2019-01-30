Rusya’da enkazın altından canlı kedi çıkarıldı

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğalgaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından canlı papağandan sonra şimdide kedi çıkarıldı.
Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık’ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Toplam 21 kişinin cesedinin çıkarıldığı binanın enkazından biri 11 aylık bebek olmak üzere toplam 15 kişi canlı olarak çıkarıldı. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sırasında dün bir papağanın canlı çıkarılmasından sonra bugünde bir kedi canlı olarak çıkarıldı. Hayvanlarında enkazın altından canlı çıkarılması ekipleri ve Rusları sevince boğdu. Kedinin veterinerler tarafından tedavi altına alındığı, vücudunda bulunan kanamaların durdurulduğu açıklandı.
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