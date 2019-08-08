HABER

Rusya’da evi basılan terörist, polise el bombası atıp ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde evine baskın yapılan DEAŞ terör örgütü üyesi, özel kuvvetlerin üzerine el bombası atıp makineli tüfekle ateş açtı.Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde Federal İstihbarat Servisi (FSB) ile Ulusal Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, Malgobek kentinin Voznesenskoye köyünde DEAŞ’a ait bir hücre evi olduğu tespit edildi.

Rusya’da evi basılan terörist, polise el bombası atıp ateş açtı

Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde evine baskın yapılan DEAŞ terör örgütü üyesi, özel kuvvetlerin üzerine el bombası atıp makineli tüfekle ateş açtı.
Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde Federal İstihbarat Servisi (FSB) ile Ulusal Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, Malgobek kentinin Voznesenskoye köyünde DEAŞ’a ait bir hücre evi olduğu tespit edildi. İstihbarat ekipleri tarafından uzun süre takip edilen eve giren ve çıkanların tümünün kimlik tespitleri yapıldı. Örgüt üyelerinin eylem hazırlığı yaptığı istihbaratını alan ekipler, hücre evine operasyon yapma kararı aldı. Bunun üzerine dün ekipler önce evin çevresini sardı, ardından köyde yaşayanların tümü bölgeden tahliye edildi. Yapılan anonslar ile evdeki örgüt üyesinin teslim olması istendi. Örgüt üyesi ise ekiplerin bu taleplerine önce el bombası atarak, ardından makineli tüfekle ateş açarak karşılık verdi.

DEAŞ militanı ölü ele geçirildi
Ekiplerin teslim ol çağrısına bomba ve silahlarla karşılık verilmesi üzerine polis de eve sis ve göz yaşartıcı bomba attı. Ardından yine el bombası atarak örgüt üyesini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uzun süren çatışmanın ardından özel ekipler eve girdi. Evde yapılan ilk incelemede örgütün lideri konumunda bulunan Pavel Zagilov’un (38) çatışma sırasında öldüğü anlaşıldı. Gerçekleşen operasyonda çatışmaya giren polis ve özel ekiplerin yanı sıra sivillerden herhangi bir kaybın olmadığı açıklandı. Yapılan araştırmada evde örgüte ait dokümanlar ve Moskova’da gerçekleştirilmek üzere eylem hazırlığının bulunduğu krokiler ele geçirildi.

Moskova’da saldırı yapıp Suriye’ye gideceklerdi
Evde yapılan araştırmalar sonucunda ele geçirilen krokilere göre eylemlerde yine Rus polis gücünün hedef alındığı tespit edildi. Örgütün bölge sorumlusu Zagilov’un örgüte çok sayıda eleman kattığı öğrenilirken bu kişilerin tespiti ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Zagilov’un örgüte dahil ettiği kişiler ile önce Moskova’da eylem gerçekleştirme, ardından DEAŞ’ın Suriye’deki faaliyetlerine katılma planlarının olduğunu açıkladı.

Rusya’da evi basılan terörist, polise el bombası atıp ateş açtı

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Yer: İstanbul! Ortalık karıştıYer: İstanbul! Ortalık karıştı
(Özel) Emniyet şeridindeki araca otomobil çarptı: 2 yaralı(Özel) Emniyet şeridindeki araca otomobil çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.