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Rusya’da evin mutfağında patlama: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Rusya’da bir evin mutfağında yaşanan patlamada 2 kişi öldü.Rusya’nın Primorsky bölgesine bağlı Nakhodka şehrinde bir evin mutfağında patlama meydana geldi.

Rusya’da bir evin mutfağında yaşanan patlamada 2 kişi öldü.
Rusya’nın Primorsky bölgesine bağlı Nakhodka şehrinde bir evin mutfağında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamayla birlikte evin mutfağında bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi tarafından yaşanan patlamayla ilgili verilen ilk bilgilerde yaşanan patlamayla birlikte 2 kişinin öldüğü fakat ilk incelemeler doğrultusunda patlamanın sebebinin henüz öğrenilemediği belirtildi.
Patlamayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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