Rusya'da fabrikada patlama: 'Ölenlerin bazıları Türk vatandaşı olabilir'

Rusya'da Oryol Bölgesi Valisi Adnrei Klychkov, Mtsenks şehrinde bir fabrikada meydana gelen gaz patlaması sonucu beş kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıkladı. Klychkov, Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türk vatandaşı olabileceğini söyledi.

Başkent Moskova'nın yaklaşık 250 kilometre güneyindeki Mtsenks şehrindeki patlamadan sonra Rossiya 24 televizyonuna konuşan Andrei Klychkov, "Kimlikleri tespit ediyoruz. Ölenlerden bazılarının Türk vatandaşı olduğu tahmin ediliyor" diye konuştu.

Klychkov, Rusya Federal Göç Hizmetleri Bürosu yetkililerinin de kimlik belirleme sürecinde yardımcı oldukları bilgisini verdi.

Rusya'da devlete ait TASS Haber Ajansı, patlamanın hemen ardından geçtiği haberde üç kişinin öldüğünü; ölenlerden birinin Türk vatandaşı olduğunu bildirmişti.

TASS, üç yaralının da Türk vatandaşı olduğunu da açıklamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, fabrikanın inşaat halindeki bölümünde meydana gelen patlamayla ilgil inceleme başlattı.

