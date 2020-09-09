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Rusya’da film stüdyosunda çekimler sırasında yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

Rusya’nın en büyük film platolarından biri olarak bilinen Glavkino’da bir dizi çekimi sırasında çıkan yangından birçok oyuncu ve set çalışanı kaçarak kurtuldu.Rusya’nın başkenti Moskova’nın Novorizhskoe karayolu üzerinde bulunan Glavkino film stüdyolarında dün gece boyunca bir filmin çekimleri devam ederken sabah saatlerine doğru bir yangın çıktı.

Rusya’da film stüdyosunda çekimler sırasında yangın çıktı

Rusya’nın en büyük film platolarından biri olarak bilinen Glavkino’da bir dizi çekimi sırasında çıkan yangından birçok oyuncu ve set çalışanı kaçarak kurtuldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın Novorizhskoe karayolu üzerinde bulunan Glavkino film stüdyolarında dün gece boyunca bir filmin çekimleri devam ederken sabah saatlerine doğru bir yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 04:11’de film stüdyosundaki bir çekim sırasında yangın sahnesinin çekildiği sırada kontrolsüz bir şekilde alevlerin yayıldığını ve bir anda platoyu sardığını açıkladı. Yangına 44 itfaiye ekibi ve 14 adet itfaiye aracı ile müdahale edildiği ve yangının 06:50 sularında söndürüldüğü bildirilirken yangında toplam 800 metrekarelik alanın tamamen kül olduğu platonun ise yangında büyük zarar gördüğü açıklandı.

Yangında büyük panik yaşandı
Glavkino film stüdyosunda bir yangın sahnesi sırasında birçok oyuncu ve figüran sahnesinde beklerken bir anda alevlerin büyümesi üzerine büyük panik yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre oyuncuların birçoğu çığlıklar içerisinde kaçmaya çalışırken, yönetmen, kameraman ve sahne görevlilerinin pahalı set cihazlarını kurtarmak için çaba gösterdiği görüldü. Yangında platonun büyük bir ekonomik kayba uğradığı tahmin edilirken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sette bulunan herkesin erken tahliyesi ile olası ölüm ve yaralanmaların önüne geçildiğini duyurdu. Glavkino film şirketi ise yangın ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken hangi filmin çekimi sırasında yangının başladığı ile ilgili de kamuoyuna henüz bilgi aktarılmadı. Moskova Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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