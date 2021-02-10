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Rusya’da fırtınaya yakalananlar tabelalara sarıldı

10.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Rusya’da hızı saatte 90 kilometreyi aşan fırtınaya sokakta yakalananlar yol kenarındaki tabelalara tutunarak savrulmaktan kurtuldu.

Rusya’da hızı saatte 90 kilometreyi aşan fırtınaya sokakta yakalananlar yol kenarındaki tabelalara tutunarak savrulmaktan kurtuldu. Kent genelinde birçok araç ve binada da büyük hasar meydana geldi.
Rusya’da Okhotsk Denizi’nin Tauy Körfezi kıyısında bulunan Magadan şehrinde dün etkisini gösteren şiddetli fırtına hayat durma noktasına geldi. Hızı saatte 90 kilometreyi aşan fırtınaya sokakta yakalananlar zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisiyle binaların çatısı uçarken, park halindeki araçların üzerine tabelalar devrildi. Bazı araçlarda büyük hasar meydana geldi. Magadan şehri yerel yönetimi, halkı sokağa çıkmama konusunda uyarırken, kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü ifade edildi. Kentte elektrik ve su şebekelerinin de fırtına nedeniyle büyük hasar gördüğü, birçok eve elektrik ve su hizmeti verilemediği öğrenildi.

Fırtınadan kaçıp tabelaya sarıldılar
Kent genelinde çekilen görüntüler fırtınanın arkasında bıraktığı enkazı gözler önüne sererken, en dikkat çekici görüntü ise sokakta yürüyen 3 kişinin fırtınaya yakalandığı anda kendilerini kurtarma çabası oldu. Fırtına nedeniyle yürüyemeyen, ayakta bile durmakta güçlük çeken 3 kişinden biri yol kenarındaki demir korkuluklara tutundu. Aynı bölgedeki başka bir kişi ise yol kenarındaki tabelaya tutunurken, yolun ortasındaki adam ise ayakta durabilmek için büyük çaba harcadı. Tabelaya ulaşmak için mücadele eden adam, zorlukla tabelanın direğine tutunmaya başardı. Fırtınaya yakalananların ayakta durma çabası çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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