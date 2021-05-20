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  4. Rusya’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 8 aracı böyle ezdi

Rusya’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 8 aracı böyle ezdi

20.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da freni boşalan seyir halindeki kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı ezmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Rusya’ya bağlı Sverdlovsk bölgesinin Pervouralsk şehrinde freni boşalan kamyon trafikte dehşet saçtı.

8 ARACI EZDİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan düşük hızla gelen kamyon, önündeki bir araca çarptıktan sonra duramayıp ilerlemeye devam etti. Freni boşaldığı öğrenilen kamyon, araçların arasına daldı. Bu sırada sağ şeritte en önde bekleyen bir otomobil sürücüsü ise ezilmemek için kırmızı ışığa rağmen gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Kamyon 8 aracı ezip geçerken, kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ön verilere göre kazanın kamyonun freninin boşalması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rusya

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