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Rusya'da FSB binası yakınında patlama: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

Rusya'da FSB binası yakınında patlama: 1 ölü

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Arhangelsk şehrinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yakınlarında meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus TASS haber ajansının emniyet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, FSB binası yakınlarında sabah saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama oldu.

Patlamada yaralanan bir kişinin acil yardım esnasında hayatını kaybettiği, söz konusu kişinin FSB çalışanı olmadığı ifade edildi.

Patlamanın sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Arhangelsk Federal Güvenlik Servisi

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