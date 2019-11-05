HABER

Rusya’da futbol taraftarları arasında arbede yaşandı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 16:02 | Son Güncelleme

Krılya Sovetov ve Rubin Kazan arasında oynan maçta taraftarlar arasında pankart sebebiyle gerginlik yaşandı.

Rusya, (DHA)- Krılya Sovetov ve Rubin Kazan arasında oynan maçta taraftarlar arasında pankart sebebiyle gerginlik yaşandı.

Rusya Premier Ligi'nin 15’inci haftasında Krılya Sovetov, Rubin Kazan'ı konuk etti. Cosmos Arena'da oynanan mücadele 0-0 eşitlik ile son buldu. Mücadele esnasında tribünde yer alan Krılya Sovetov taraftarları, açılan bir pankart nedeniyle Rubin Kazan taraftarlarının bulunduğu bölüme geçti. Açılan pankarta müdahale etmek isteyen Krılya Sovetov taraftarları ile Rubin Kazan taraftarları arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay sonrasında 8 Krılya Sovetov ve 7 Rubin Kazan taraftarının gözaltına alındığı bildirildi.

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Meksika'da Amerikalı Mormon aileye saldırı: En az 9 ölüMeksika'da Amerikalı Mormon aileye saldırı: En az 9 ölü
Halkbank: ABD'de bugün sürecek davayla ilgili neler biliniyor?Halkbank: ABD'de bugün sürecek davayla ilgili neler biliniyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Çin'de dağ yolunda heyelan! TIR sürücüsü son anda kurtuldu

Her şey bir anda oldu! Son anda kurtuldu

Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolardan kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Irak’ta tansiyon düşmüyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede tansiyon düşmüyor! Ölü sayısı artarak devam ediyor

Skandal görüntüler! İsrail kanalı: Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettiler

Skandal görüntüler! 'Eğlence için ateş ettiler'

Gorbaçov BBC'ye konuştu: Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike

'Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.