Rusya’da futbol taraftarları arasında arbede yaşandı

Rusya, (DHA)- Krılya Sovetov ve Rubin Kazan arasında oynan maçta taraftarlar arasında pankart sebebiyle gerginlik yaşandı.

Rusya Premier Ligi'nin 15’inci haftasında Krılya Sovetov, Rubin Kazan'ı konuk etti. Cosmos Arena'da oynanan mücadele 0-0 eşitlik ile son buldu. Mücadele esnasında tribünde yer alan Krılya Sovetov taraftarları, açılan bir pankart nedeniyle Rubin Kazan taraftarlarının bulunduğu bölüme geçti. Açılan pankarta müdahale etmek isteyen Krılya Sovetov taraftarları ile Rubin Kazan taraftarları arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay sonrasında 8 Krılya Sovetov ve 7 Rubin Kazan taraftarının gözaltına alındığı bildirildi.

