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Rusya'da gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:48 | Son Güncelleme

İnşaat işlerinde çalışmak için gittiği Rusya'da bir çiftlikten esinlenen ve köyüne dönünce kaz yetiştiriciliğine başlayan Yozgatlı Emrah Ölmez, çok sayıda otel ve restorana kaz eti satıyor

Rusya'da bir çiftlikten esinlenerek köyünde kaz yetiştiriciliğine başlayan Yozgatlı Emrah Ölmez, otel ve restoranların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

İnşaat işlerinde çalışmak için gittiği Rusya'da kaz çiftliği gören ve benzer şekilde Yozgat'ta da üretim yapabileceğini düşünen Ölmez, köyüne dönünce 50 damızlık kaz aldı.

Kuluçkada çoğaltarak kaz sayısını iki yılda 600'e çıkaran Ölmez, kurduğu çiftlikte ürettiği kaz etini İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki restoranlara, otellere ve derneklere satmaya başladı.

Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaz üretiminin küçük sermayeyle yapılacak en iyi iş olduğunu söyledi.

Türkiye'de Yozgat'ın kaz üretiminde 5. sırada yer aldığını ancak tanıtımının iyi yapılamadığından bunun pek bilinmediğini belirten Ölmez, "Bozok Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğiyle Yerköy ilçesinde damızlık kaz üretimi yapılmaktadır. Yozgat'ta kaz üretimi fazla ama reklam yapılmıyor. Kars, reklamı iyi yaptığı için sürekli onlardan bahsediliyor." diye konuştu.

Ölmez, Yozgat'ta projeli kaz üretim çiftliği yapımına başlandığını ve inşaatın yüzde 70 seviyesine ulaştığını dile getirerek, "Burası tamamlandığında 5 bin kapasiteli olacak. Ben bu işi yaklaşık 3 yıldır yapıyorum ve geliştirmek için de sürekli çalışıyorum. Köy halkı da merak ediyor, bu işi yapmak istiyor fakat bilgi alacak herhangi bir kurum yok." ifadelerini kullandı.

Doğadan iyi faydalanması nedeniyle kazın masrafının fazla olmadığına dikkati çeken Ölmez, "Kuluçka ve civciv dönemini atlattıktan sonra bakımı kolaydır. Kaz eti 12'nci aydan itibaren yenir. Temizlenmiş kaz etinin kilogramını 40 liradan satıyoruz. Damızlık canlı kazları ise 150 liradan satıyoruz. Bu yıl tanesi 35 liradan 500 civciv sattım. Bir kazın ağırlığı 3 ile 5 kilogram arasında değişiyor." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kaz Üretimi Rusya Yozgat

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