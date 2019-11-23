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Rusya'da gözaltındaki şüpheli, polise silah çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 17:30 | Son Güncelleme

Rusya?da eski eşinin annesinin şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan bir kişi, karakolda arama sırasında polise silah çekti.

Rusya, (DHA)- Rusya?da eski eşinin annesinin şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan bir kişi, karakolda arama sırasında polise silah çekti. Silahın vidasının sıkışması sonucu ateş edemeyen zanlıya hemen polis ekipleri müdahale etti. O anlar, karakolun güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Rusya?nın özerk Komi Cumhuriyet?inde 21 Kasım tarihinde meydana geldi. Eski eşinin annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 34 yaşındaki kişi karakola getirildi. Zanlı, arama sırasında çantasını boşaltmasını söyleyen polise silah çekti. Silahını tam ateşleyeceği sırada vida sıkışması sonucunda ateş edemeyen zanlıya hemen polis ekipleri müdahale etti. Şüphelinin çantasını arayan polis ekipleri, çantadan çıkan 22 mermi, bir muşta ve bir bıçağa el koydu. Zanlı hakkında, bir polis memurunun hayatına yapılan saldırı nedeniyle ceza davası açıldı.

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