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Rusya’da halk yerel seçimler için sandık başına gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

Rusya’da halk yaz boyunca büyük protesto gösterilerine neden olan yerel seçimler için sandık başına gitti.Rusya’da geçtiğimiz Haziran ayında bazı muhalif belediye başkan adaylarının adaylıklarının seçim kurulları tarafından reddedilmesiyle başlayan seçim protestoları Rusya’nın başkenti Moskova’da şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Rusya’da halk yaz boyunca büyük protesto gösterilerine neden olan yerel seçimler için sandık başına gitti.
Rusya’da geçtiğimiz Haziran ayında bazı muhalif belediye başkan adaylarının adaylıklarının seçim kurulları tarafından reddedilmesiyle başlayan seçim protestoları Rusya’nın başkenti Moskova’da şiddet olaylarına dönüşmüştü. Yaklaşık iki ay boyunca her hafta sonu yapılan protestolara polisin müdahalesi sert olunca, göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanmış ve binlerce kişi gözaltına alınmış, muhaliflerin sembol isimleri de geçici olarak cezaevine gönderilmişti. Rusya’da büyük tartışmalara sebep olan yerel seçimler bugün gerçekleşti. Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı yerel seçimlere dair Rusya Seçim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada şu ana kadar hiçbir olayın yaşanmadığını ve seçimlerin şeffaflık çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Seçimlere katılım düşük oldu
Rusya’nın Novosibirsk şehrinde seçimlere katılım oranı yüzde 16’da, Astrahan bölgesinde yüzde 23, Orenburg bölgesi yüzde 28, Tataristan yüzde 30, Amur Bölgesi yüzde 12 ve Kırım yüzde 15 olarak belirlendi. Rusya’nın doğusunda sona eren oylamanın ardından batıda da birçok bölgede oy verme işlemi tamamlanarak oy sayım işlemlerine geçildi. Rusya Merkez Seçim Kurulu tarafından yapılan sayımların ardından Rusya genelinde seçimleri kazanan bölge vali ve belediye başkanlarının yanı sıra belediyelerin meclis üyeleri resmen açıklanacak.

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