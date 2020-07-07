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Rusya'da hıyarcıklı (bubonik) veba önlemi: Dağ sıçanı avına karşı sınır devriyeleri başlatıldı

07.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Rusya, Çin ve Moğolistan'da hıyarcıklı (bubonik) veba vakalarının görülmesi üzerine bu ülkelerle sınırlarında dağ sıçanı avını engellemek için önlemlerini artırdı.

Rusya'da hıyarcıklı (bubonik) veba önlemi: Dağ sıçanı avına karşı sınır devriyeleri başlatıldı

Rusya, Çin ve Moğolistan'da hıyarcıklı (bubonik) veba vakalarının görülmesi üzerine bu ülkelerle sınırlarında dağ sıçanı avını engellemek için önlemlerini artırdı.

Tedavi edilmezse ölümcül olan vebaya çoğunlukla kemirgenlerde bulunan hayvansal bir bakteri neden oluyor.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Pazar günü bir kişinin hıyarcıklı veba şüphesiyle tedavi altına alınması, günümüzde antibiyotikle tedavi edilebilen fakat geçmişte milyonlarca insanın ölümüne neden olan hastalıkla ilgili endişeleri artırmıştı.

Bölgede dağ sıçanı avı yasaklandı ve halktan ölü ya da hasta hayvanlara rastlamaları halinde yerel makamlara durumu bildirmeleri istendi.

Komşu ülke Moğolistan'ın batısındaki Hovd kentinde de geçen hafta dağ sıçanı yediği belirtilen iki kişi yine hıyarcıklı veba şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bölge halkına uyarı

TASS ajansına göre, Kazakistan, Çin ve Moğolistan'la sınırı olan Altay bölgesindeki Rus yetkililer, dağ sıçanı avını engellemek ve halkı tehlikeler konusunda uyarmak üzere devriyelerin başlatıldığını açıkladı.

Ajansa göre Rospotrebnadzor halk sağlığı yetkilileri, Çin ve Moğolistan'da görülen vakaların bölge halkı için henüz tehdit oluşturmadığını söyledi.

Moğol kültüründe çiğ dağ sıçanı eti ve böbreğinin hastalıklara karşı iyi geldiğine inanıldığı belirtiliyor.

Dağ sıçanı, hıyarcıklı veba taşıyıcısı olarak bilinen bir tür.

14'ncü yüzyılda Afrika, Asya ve Avrupa'da 50 milyon kişinin ölümüne neden olan hastalık, adını bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alıyor.

2010-2015 yıllar arasında dünya çapında 3.248 vaka bildirildi ve bu kişilerden 584'ü hayatını kaybetti.

Hastalığa tarihte "kara ölüm" adı verildi. Bunun nedeni, hastalığın uzuvlarda oluşturduğu kangrenimsi karartılar.

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