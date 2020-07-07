Rusya'da hıyarcıklı (bubonik) veba önlemi: Dağ sıçanı avına karşı sınır devriyeleri başlatıldı

Rusya, Çin ve Moğolistan'da hıyarcıklı (bubonik) veba vakalarının görülmesi üzerine bu ülkelerle sınırlarında dağ sıçanı avını engellemek için önlemlerini artırdı.

Tedavi edilmezse ölümcül olan vebaya çoğunlukla kemirgenlerde bulunan hayvansal bir bakteri neden oluyor.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Pazar günü bir kişinin hıyarcıklı veba şüphesiyle tedavi altına alınması, günümüzde antibiyotikle tedavi edilebilen fakat geçmişte milyonlarca insanın ölümüne neden olan hastalıkla ilgili endişeleri artırmıştı.

Bölgede dağ sıçanı avı yasaklandı ve halktan ölü ya da hasta hayvanlara rastlamaları halinde yerel makamlara durumu bildirmeleri istendi.

Komşu ülke Moğolistan'ın batısındaki Hovd kentinde de geçen hafta dağ sıçanı yediği belirtilen iki kişi yine hıyarcıklı veba şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bölge halkına uyarı

TASS ajansına göre, Kazakistan, Çin ve Moğolistan'la sınırı olan Altay bölgesindeki Rus yetkililer, dağ sıçanı avını engellemek ve halkı tehlikeler konusunda uyarmak üzere devriyelerin başlatıldığını açıkladı.