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Rusya’da hızla giden araç çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:06 | Son Güncelleme

Rusya’da aşırı hız yapan bir araç seyir halindeki çöp kamyonuna sert bir şekilde çarpınca hem çöp kamyonunun sürücüsü hem de araç sürücüsü ağır yaralandı.Rusya’nın Bryansk bölgesinde sağ şeritten giden bir çöp kamyonu sola dönüş yapınca arkadan hızla gelen otomobil kamyona çarptı.

Rusya’da hızla giden araç çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Rusya’da aşırı hız yapan bir araç seyir halindeki çöp kamyonuna sert bir şekilde çarpınca hem çöp kamyonunun sürücüsü hem de araç sürücüsü ağır yaralandı.
Rusya’nın Bryansk bölgesinde sağ şeritten giden bir çöp kamyonu sola dönüş yapınca arkadan hızla gelen otomobil kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı tamamen parçalanırken çöp kamyonu ise yolun ortasına devrildi. Yaşanan kaza üzerine bölgeye ambulans gönderilirken araç şoförü ve çöp kamyonunun sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada 2 aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsünün aşırı alkollü olduğu ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği ifade edildi.
Çöp kamyonuna çarpan aracın sürücüsünün tedavisinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

Rusya’da hızla giden araç çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

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