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  4. Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya'da hükümet istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlere göre Medvedev istifa dilekçesini Devlet Başkanı Putin'e sundu.Rusya medyası Moskova'da hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre Başbakan Dimitri Medvedev liderliğindeki hükümet istifasını açıkladı. Başbakan Medvedev'in açıklamalarına yer veren ajans Medvedev'in istifa dilekçesini Devlet Başkanı Putin'e sunduğunu belirtti.

Interfax ajansı ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istifa eden Medvedev hükümetine yeni bir hükümet kuruluna kadar görevde kalması talimatını verdiğini bildirdi.

Rusya'da hükümetin istifa gerekçesi ise henüz açıklanmadı.

Öte yandan Interfax Putin'in, 2012 yılından bu yana Başbakanlık yapan Medvedev'i Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olarak atayacağını yazdı.

Putin bugün öğleden önce yaptığı "halka sesleniş" konuşmasında anayasa değişikliği önermişti. Putin konuşmasında Başbakan'ın parlamento tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

dpa/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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