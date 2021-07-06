Rusya'da İçinde 28 Kişi Bulunan Uçak Denize Düştü

Rusya’nın doğusundaki Kamchatka Yarımadası üzerinde radardan kaybolan bir uçağın denize düştüğü açıklandı. Uçakta 28 kişi bulunuyordu.

Antonov An-26 tipi iki motorlu pervaneli uçak bölgenin başkenti Petropavlovsk’tan Palana’ya gitmek üzere havalandıktan sonra yarımada üzerinde uçakla bağlantı kesildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçağın düştüpü bölgeye arama kurtarma gemilerinin gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre uçakta 22 yolcu ve 6 müretteat bulunuyordu. Uçağın kalkış yaptığı köyün muhtarı Olga Mokhireva’nın da uçağın yolcuları arasında olduğu açıklandı.

Rus Interfax Haber Ajansı, uçakla iletişimin kaybolduğu bölgede bulutlu bir havanın olduğunu bildirdi. TASS Haber Ajansı da düşen AN-26 tipi uçağın yapım yılının 1982 olduğunu duyurdu.

