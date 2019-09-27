HABER

Rusya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 23:05 | Son Güncelleme

Rusya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler

Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" adıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Rusya'da gösteriler düzenlendi.

"İklim Grevi" etkinlikleri çerçevesinde ülkede iklim değişikliğine karşı mücadele veren örgütlerin çağrısıyla yapılan gösteriler, yaklaşık 20 kentte gerçekleştirildi.

Başkent Moskova'da Hükümet Binası'nın önünde ve Puşkin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı.

Rusya, 23 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi'nde Paris Anlaşması'nı onayladığını duyurmuştu.

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!
Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeSivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri iklim değişikliği Rusya

En Çok Okunan Haberler

5,8'lik depremin ardından son durum!

5,8'lik depremin ardından son durum!

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet: Yüksek alarmda kalabilirsiniz

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Mansur Yavaş'tan o iddialara yalanlama!

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.