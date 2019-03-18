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Rusya’da İnternet Yasaklarına Yenileri Eklendi 

18.03.2019 22:22 | Son Güncelleme

Rusya'da yeni kabul edilen yasayla 'sahte haber' yaymakla suçlanan internet siteleri mahkeme kararı olmadan kapatılabilecek

Rusya’da İnternet Yasaklarına Yenileri Eklendi 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhaliflerinin internet kısıtlamalarını arttırdığı gerekçesiyle eleştirdiği yasayı onayladı. Yeni uygulamalar çerçevesinde ilgili yetkililer ülkede ‘sahte haber’ yaymakla suçladıkları internet sayfalarını mahkeme kararı olmadan kapatabilecek ve yetkililere yönelik hakaret olarak nitelendirdikleri söylemler karşısında ceza verebilecek.

Hükümetin resmi sayfalarında yer alan bilgiye göre muhaliflerin eleştirileriyle karşılaşan yeni yasa Putin tarafından 18 Mart tarihinde imzalandı.

Başkanlık Konseyi’nin uyarısı dikkate alınmadı

Rusya meclisinin alt kanadı Duma’nın sözkonusu yasa tasarılarını 7 Mart tarihinde onaylamasının ardından, Rusya Sivil Toplum ve İnsan Hakları Başkanlık Konseyi, üst meclis Federasyon Konseyi’ne bir uyarıda bulundu. Başkanlık Konseyi’nden üst meclise 11 Mart tarihinde gönderilen mesajda yasanın yeniden gözden geçirilmek üzere tekrar Duma’ya gönderilmesi tavsiyesinde bulunulmuştu. Ancak söz konusu yasalar 13 Mart’ta Federasyon Konseyi’nde de onaylandı.

Tavsiyeleri ve uyarıları Putin ve destekçileri tarafından sık sık gözardı edilen Başkanlık Konseyi 11 Mart’ta verdiği mesajda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni referans göstererek, ifade özgürlüğünün şüpheye dayalı iddialarla kısıtlanamayacağını belirtmişti.

Mahkeme kararı olmaksızın yaptırım

Yeni yasa askeri başsavcıya ve altındaki yetkililere, herhangi bir haberin ‘sahte haber’ olup olmadığına mahkeme kararı olmaksızın karar verme yetkisini sunuyor. Bu yetkinin kullanılmasıyla, ülkenin basın ve iletişim gözlemci kurumu Roskomnadzor ilgili sayfa ya da hesapları engelleyebilecek.

Sahte haber yaptığı iddia edilen kişilere 1525 dolar değerinde ceza uygulanacak. Diğer taraftan, aynı suçlamayla karşı karşıya kalan kamu görevlileri 3050 dolar, şirketlerse 7725 dolar tutarında ceza ücreti ödemek zorunda kalacak.

Aynı şekilde Rus devletini, bayrağını, hükümet kurum ve yetkililerini ya da anayasasını küçük düşürmenin cezası da 100 bin rubleye, yani 1525 dolara kadar çıkabilecek.

Yeni uygulamaların, son yıllarda yapılan diğer internet kısıtlamalarında olduğu gibi muhalefet ve destekçileri tarafından eleştirilmesi bekleniyor.

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