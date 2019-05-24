Rusya’da ırkçı gruplara operasyon yapıldı

Rusya’da ırkçılık örgütlenmesi gerçekleştiren grupların evlerine yapılan baskında çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçirildi.

Rusya’nın Krasnodar ve Astrahan şehirlerinde uzun süredir ırkçılık faaliyetleri gerçekleştiren gruba örgüt üyeleri kazandıran ve silahlı birçok eylem hazırlığı yapan ırkçılık yanlısı grupların evlerine istihbarat elemanları tarafından operasyon yapıldı. Astrahan’da yapılan operasyonda 2 grup lideri, Krasnodar’da ise 1 ırkçılık grubu üyesi yakalandı. Evlere yapılan baskında ise cephanelikler ele geçirildi. Rusya Soruşturma Komitesi elemanlarınca yapılan operasyonda evlerde askeri yelekler, bombalar, makineli tüfekler, fişekler, gaz maskeleri, sis bombaları, bomba yapımında kullanılan malzemeler, saatli bombalar, suikast silahları, tabancalar ve ırkçılığı özendirici çok sayıda envanter ele geçirildi. Komite üyeleri tarafından yapılan operasyonda evde daha önce toplantılar gerçekleştirilme ihtimaliyle grup üyeleriyle ilişkide olması muhtemel kişilerin tespiti için parmak izi çalışmaları yapıldı.