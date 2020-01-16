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  4. Rusya’da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti

Rusya’da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kafede iş görüşmesi yapan şahıslardan biri masadan kalkmak isteyince, görüşme yaptığı kişilerden birinin silahını ateşlemesiyle kurşunların hedefi oldu.Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Kumertau şehrinde Karl Marx Caddesi’nde bulunan kafede 4 kişi iş görüşmesi için bir araya geldi.

Rusya’da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti

Rusya’da bir kafede iş görüşmesi yapan şahıslardan biri masadan kalkmak isteyince, görüşme yaptığı kişilerden birinin silahını ateşlemesiyle kurşunların hedefi oldu.
Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Kumertau şehrinde Karl Marx Caddesi’nde bulunan kafede 4 kişi iş görüşmesi için bir araya geldi. Masada bulunanlardan 2’si ortak bir iş kurmak için diğer 2 kişiden fikir alırken tartışma yaşanmaya başladı. Yeni iş konusunda ikna olmayan ortaklardan biri masadan kalkmak istedi. Ortağının masadan kalkmak istemesine sinirlenen diğer şahıs ise ayağa kalkarak belinden silahını çıkardı. Silahını çıkaran şahıs ortağının arkasından 4 el ateş etti.
Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polisler saldırganı gözaltına aldı. Saldırganın sorgusu devam ederken saldırıya uğrayan şahsın hafif yaraladığı ve hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

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