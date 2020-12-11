HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da istihbarat binasına intihar saldırısı

Rusya’da istihbarat binasına intihar saldırısı

11.12.2020 14:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir kişi üzerine bağladığı bomba ile istihbarat binasına girdi.

Rusya’da bir kişi üzerine bağladığı bomba ile istihbarat binasına girdi. Saldırganın bombayı patlatması sonucunda hayatını kaybettiği, 6 istihbarat elemanının yaralandığı bildirildi.
Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Karaçay - Çerkesk’te öğle saatlerinde bir kişi tarafından intihar saldırısı gerçekleştirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına araçla giden şahıs istihbarat çalışanlarının öğle arasından sonra mesailerinin başlama anını bekledi. Bir grup çalışan FSB binasından içeriye girerken arabasından çıkan şahıs onlara doğru koşarak üzerindeki bombayı patlattı. Aynı zamanda bina içine konulmuş zaman ayarlı bomba da patladı. Edinilen ilk bilgilere göre saldırganın patlattığı bombanın el yapımı bir bomba olduğu ve tesir gücünün düşük olduğu öğrenilirken, patlama sonucu 6 istihbarat elemanının yaralandığı bildirildi. Saldırganın saldırıyı gerçekleştirdiği sırada öldüğü açıklandı. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve yaralananların hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Canlı bomba saldırısı böyle engellendiCanlı bomba saldırısı böyle engellendi
VGM burs sonuçları açıklanıyor mu?VGM burs sonuçları açıklanıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Daha fazla dayanamadı: Allah Allah...

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Acı haberler peş peşe geldi! Aynı aileden 5 kişi...

PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu! Canlı bomba etkisiz hale getirildi

Canlı bomba saldırısı böyle engellendi

'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası! Gözyaşlarına boğuldular

'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası! Gözyaşlarına boğuldular

Kahreden olay! 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

Kahreden olay! 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını kaybetti

Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.