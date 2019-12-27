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  4. Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı

Rusya'da kalkış için hazırlanan uçak pistten çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 10:53 | Son Güncelleme

Rusya'da bir uçak, havalimanında kalkış için manevra yaptığı sırada pistten çıktı.

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir uçak, havalimanında kalkış için manevra yaptığı sırada pistten çıktı.
Olay, Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda yerel saat ile 0655'te meydana geldi. Ülkenin Samara şehrine gitmesi gereken, 'Aeroflot' olarak da bilinen Russian Airlines'a ait Suhoy Superjet yolcu uçağı havalimanında kalkış için manevra yaptığı sırada pistten çıktı. Uçakta 74 yolcu, 5 mürettebatın olduğu ve kimsenin yara almadığı belirtildi.
Bir yolcu, yolcuların uçaktan tahliye edilme anlarını kameraya aldı.

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