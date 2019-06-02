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Rusya’da kamyon trene çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

Rusya’da dün hemzemin geçitte hızını alamayan kamyon trene çarptı.

Rusya’da dün hemzemin geçitte hızını alamayan kamyon trene çarptı. Çarpışmadan sonra trende ve kamyonda yangın çıktı. Rus polisi kaza sonrası trenin görüntülerini yayınladı.
Rusya’nın Adigey Cumhuriyeti’nde dün akşam saatlerinde hemzemin geçitte durmayınca bir kamyon, Soçi kentine bağlı Adler ilçesinden hareket ederek Tümen bölgesindeki Nijnevartovsk şehrine giden yolcu trenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda ve tren vagonunda yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı olayda birçok kişi tren vagonlarından kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Yangının büyümesinden sonra itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Kamyon şoförü ise sıkıştığı şoför koltuğundan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü
Yaşanan kazada alevlerin yükselmesiyle birlikte yolcular tahliye edildikten sonra itfaiye ekipleri yangının çıktığı vagonlara müdahale etti. Bazı yolcular dumandan zehirlenince ayakta tedavi edildi. Büyük paniğin yaşandığı olayda kondüktörün yangın büyümeden kapıları açmasıyla felaket önlenmiş oldu. Yaşanan kazada kamyon sürücüsünün durumunun ağır olduğu tren yolunda oluşan zarar nedeniyle seferlerin geçici bir süre durdurulduğu kamyonun ise tamamen küle döndüğü açıklandı. Rus polisi, olay sonrası yaşanan panik anlarının görüntülerini yayınladı.

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