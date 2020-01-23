HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da kar fırtınası görüntülendi

Rusya’da kar fırtınası görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kentin üzerine dalga dalga bulutlar ile gelen kar fırtınası müthiş görüntüler ortaya çıkardı.Rusya’nın Tver şehrinde dün başlayan kar yağışı sırasında şaşırtan görüntüler ortaya çıktı.

Rusya’da kar fırtınası görüntülendi

Rusya’da bir kentin üzerine dalga dalga bulutlar ile gelen kar fırtınası müthiş görüntüler ortaya çıkardı.
Rusya’nın Tver şehrinde dün başlayan kar yağışı sırasında şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Şehirde parçalı bulutlu bir hava hakimken öğle saatlerinde bir anda büyük bir bulut kütlesi belirdi. Yavaş yavaş kentin üzerine gelen bulutlar yaklaşık 40 saniyede tüm şehrin üzerini kaplayarak büyük bir kar yağışı başlattı. Kar yağışı bir anda tüm kent üzerinde hakim oldu. Yaşanan ilginç doğa olayını görüntüleyen bir aile görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Rus medyası görüntüleri paylaştıktan sonra görüntüler en çok izlenenler arasına girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ocak ayında şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi Ocak ayında şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi
Engelli gencin tek isteği iş bulabilmekEngelli gencin tek isteği iş bulabilmek
Evde bulunan 23 kilo esrara tutuklamaEvde bulunan 23 kilo esrara tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Kasım'da yasaklanmıştı! 'Çakar Lamba' korsana düştü

Yasaklanmıştı! Korsana düştü

Kanlar içinde yolda bulduğu köpeği tedavi ettirip sahiplendi

Bulunduğunda bu haldeydi...

FETÖ’nün en kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi

Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi

Son dakika! Diyarbakır'da 2.3 ton esrar ele geçirildi

Dev operasyonda ele geçirildi! 2.3 ton...

Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı

Taksim metrosunda yürek yakan görüntü!

Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisi 6'ıncı kez İBB Meclisi'ne geldi

Bayrampaşa’ya Tarkan hançeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.