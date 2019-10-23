HABER

Rusya’da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 23:25 | Son Güncelleme

Rusya’nın Petersburg şehrinde çarpışan 2 araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezdi.

Rusya’nın Petersburg şehrinde çarpışan 2 araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezdi. O anların kameralar tarafından kaydedildiği kazada 12 kişi yaralandı.
Rusya’nın St. Petersburg şehrinin Lermontovsky caddesinde Kırgızistan vatandaşı Sukhbatullo Kırgızbaev ile Moskova’da okul öncesi öğretmeni olan Nadezhda Ilyina’nın araçları çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle birlikte yolda savrulan araçlar, trafik lambalarının yeşili gösterdiği bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezip geçti. Kazada yaralanan sürücüler ve 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavi görenlerden bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri dehşet anlarını an be an kaydederken, kazayla ilgili bölge savcılığı soruşturma başlattı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Siirt’te iki araç çarpıştı: 4 yaralıSiirt’te iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralıVan'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.