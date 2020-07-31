Rusya'da kendilerini taciz eden babalarını öldüren Kaçaturyan kardeşler hakim karşısına çıkıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşten ikisinin bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

Krestina, Angelina ve Maria Kaçaturyan kardeşler hakkında cinayet davası açılması ülkede büyük tepkiye neden olmuştu.

27 Temmuz 2018'de yaşayan olayda 57 yaşındaki baba Mihail Kaçaturyan'ın cesedi apartman boşluğunda bulunmuştu.

Kaçaturyan'ın başında ve boynunda 30'dan fazla bıçak darbesi tespit edildi.

20 yıla kadar hapis cezası alabilirler

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, olay günü psikiyatri kliniğinden dönen baba, evi temizlemedikleri için kızlarını sıraya dizip azarladı ve yüzlerine biber gazı sıktı. O dönem 19 yaşında olan astım hastası ablaları Krestina bayıldı.

Daha sonra 17 yaşındaki Maria avcı bıçağı, 18 yaşındaki Angelina çekiç ve Krestina da biber gazıyla, uyumakta olan babalarına saldırdı.

Genç kadınların önce babalarının kendilerine bıçakla saldırdığı izlenimini vermek için kendilerini yaralamaya çalıştıkları, ardından polis ve ambulansı aradıkları belirtiliyor.