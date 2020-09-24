Rusya’da kendisini İsa Peygamber ilan eden tarikat lideri tutuklandı

Rusya’da kendini İsa Peygamber ilan eden tarikat lideri Sergey Torop, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Krasnoyarsk şehrinde Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Özel Kuvvetleri ortak operasyon ile "Son Ahit Kilisesi" adlı tarikatının liderlerine ve yerleşim alanlarına operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 helikopter ve ağır silahlar kullanılırken, kendisini İsa Peygamber ilan eden 59 yaşındaki tarikat lideri Sergey Torop, daha önce ülkede rock müzik sanatçısı olan ve tarikata katıldıktan sonra müziği bırakan Vadim Redkin polisler tarafından gözaltına alındı. Operasyon sırasında birçok tarikat üyesinin ve yöneticisinin kaçmaya çalıştığı ve çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan tarikat lideri ve tarikat üyeleri helikopter ve zırhlı araçlarla Krasnoyarsk şehir merkezine getirildi. Operasyon sırasında birçok silah, kasalarda tutulan paralar ve gizli odalarda içki şişeleri ele geçirildi.

Kendilerine şehir kurmuşlar

Rusya Soruşturma Komitesi operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Sergey Torop’un 1991 yılında trafik polisliğinden ayrıldıktan sonra kendisine tarikat kurduğunu, 1995 yılında "Güneş Şehri" adında bir şehir kurduğunu belirtti. Komite, tarikat üyelerinin burada yaşadığını ve tarikat lideri Torop’un "Vizyoner" adıyla tanımlandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca Torop’un "tarikat üyelerinin sağlığına zarar verme" ve "psikolojik şiddet" hakkında soruşturulduğu ifade edilirken, tarikat liderinin diğer üyelerden ayrı olarak mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.