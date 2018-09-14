HABER

"Rusya'da kiliselerde Fener Rum Patrikhanesi'nin adı anılmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Rusya Ortodoks Kilisesi Meclisi, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığı yönünde çaba gösteren Fener Rum Patrikhanesi'ne tepki gösterdi - Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dış İlişkiler Bölümü Başkanı İlarion Volokolamskiy: - "Meclis (Sinod), Rus Ortodoks kiliselerinde ibadet esnasında Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin anılmaması kararı aldı"

Rusya Ortodoks Kilisesi Meclisi, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını tanımaya yönelik girişimi nedeniyle, Fener Rum Patrikhanesi'nin ibadetlerde anılmaması kararını aldı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dış İlişkiler Bölümü Başkanı İlarion Volokolamskiy, meclis (Sinod) toplantısı sonrasında alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Patrik Bartholomeos'un Kiev'e iki temsilci gönderme kararı aldığını anımsatan Volokolamskiy, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks kiliselerinin bağımsızlığını tanıma yönünde hazırlık yaptığını kaydetti.

Volokolamskiy, "Meclis, Rus Ortodoks kiliselerinde ibadet esnasında Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin anılmaması kararı aldı." dedi.

Buna karşılık Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi ile hukuki ilişkisini kesmeyeceğini bildiren Volokolamskiy, "Biz Fener Rum Patrikhanesi'ni sadece ibadetlerde anmayı kesiyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nin, Moskova'nın izni olmadan tüm devletlere bağımsız kilise oluşturma hakkı verme yönünde karar aldığını aktararak, "Bu kararı göz önüne alacak olursak ilk sırada Ukrayna'nın yerli kilise oluşturma hakkı olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Moskova Patriği Kirill ise yaptığı açıklamada, Rum Fener Patriği Bartholomeos ile görüşmesini "kardeşler arasındaki görüşme" olarak nitelendirerek, "Dünya çok hızlı değişiyor ve hiçbir kilise başka bir Ortodoks kilisesinin pozisyonu ile çelişen kararlar veremez." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi.

Ancak, Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyor.

Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks mezhebine mensup olduğu Ukrayna'da, kiliselerin bir kısmı Moskova Patrikhanesi'nin, bir kısmı da Kiev Patrikhanesi'nin kontrolünde bulunuyor. Bazı kiliseler de Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ne ait.

Batı yanlısı Ukrayna yönetimi günümüzde Rus Patrikhanesi'nden bağımsız kiliselerden yana tavır sergiliyor.

Poroşenko yönetimi, bağımsız kilise hakkının sağlanması ile Ukrayna'da kiliselerde birliğin sağlanacağı ve Ukrayna'nın Rusya'nın siyasi etkisinden kurtulacağını savunuyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz
Köroğlu Festivali'nde Necati Şaşmaz izdihamıKöroğlu Festivali'nde Necati Şaşmaz izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fener Rum Patrikhanesi Rus Ortodoks Kilisesi Ukrayna Kilisesi

En Çok Okunan Haberler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

İlginizi Çekebilir

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.