Rusya'da Kimyasal Tesiste Patlama

Rusya’da kimyasal bir tesiste meydana gelen patlama sonuzu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ülkenin Ryazan bölgesinde, barut ve kimyasal maddeler üretilen bir tesiste meydana geldiği haber veriliyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, patlamanın tesiste yapılan teknik bir işlemde gerçekleşen hata sonucu ortaya çıktığını duyurdu.

Patlama sonucu söz konusu tesis binasında ağır hasar meydana geldiği belirtiliyor.

