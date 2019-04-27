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Rusya’da kıtalararası füze Sarmat’ın üretildiği fabrikada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde füze fabrikası Krasmaş'ta çıkan yangın hasara neden oldu

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ı ürettiği Krasnoyarsk şehrinde bulunan Krasmaş fabrikasının bir kısmı yandı.

Rusya’nın önemli askeri tesislerinden Krasmaş fabrikasının deposunda dün başlayan yangın sabah saatlerinde söndürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından ve Krasnoyarsk Valiliğinden yapılan açıklamalara göre, gece boyunca süren yangın sonucunda 2 bin 500 metrekarelik alanda çatının çökmesi sonucu hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten bakanlık yetkilileri, elektrikli ekipmanla çalışma kurallarının ihlalinden dolayı yangının çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Kıtalararası balistik füze Sarmat’ın üretildiği alanın yangından etkilenmediği ifade edildi.

Tamamen söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

-Sarmat füzesi

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010’dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda’dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip olan füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat’ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Sarmat yangın

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