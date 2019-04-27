Rusya’da kıtalararası füze Sarmat’ın üretildiği fabrikada yangın

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

Tamamen söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten bakanlık yetkilileri, elektrikli ekipmanla çalışma kurallarının ihlalinden dolayı yangının çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından ve Krasnoyarsk Valiliğinden yapılan açıklamalara göre, gece boyunca süren yangın sonucunda 2 bin 500 metrekarelik alanda çatının çökmesi sonucu hasar meydana geldi.

2010’dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda’dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip olan füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat’ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

